Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 11:38

Шоу-бизнес

Певица Дуа Липа подала иск на 15 млн долларов против Samsung

Фото: depositphotos/TKKurikawa​

Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против Samsung. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.

Иск был подан в окружной суд США в Калифорнии. Согласно ему, компания использовала репортажный снимок артистки на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми в стране.

"Изображение ложно создает впечатление, будто Липа одобряет продукт или связана с ним, что побудило потенциальных потребителей приобрести его", – говорится в сообщении.

В иске также представлены сообщения в соцсетях от фанатов певицы, которые писали, что приобрели телевизор, увидев изображение Липы на коробке.

Ранее актриса К'Орианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. Она объяснила, что в 2010 году Кэмерон подошел к ней на одном из благотворительных мероприятий и рассказал, что она стала "первым источником вдохновения" для образа Нейтири.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика