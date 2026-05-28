РИА Новости: средняя цена килограмма малины в мае составила 622 рубля

В мае медианная цена килограмма малины в России составила 622 рубля, клубники – 686 рублей, голубики – 1 105 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

По их информации, с 1 по 25 мая прирост продаж продемонстрировала малина – ее реализация в годовом выражении увеличилась на 41%. Продажи клубники выросли на 30%, голубики – на 29%.

Эксперты связывают такую динамику с сезонностью. В преддверии лета в России традиционно повышается спрос на свежие ягоды. Вместе с тем россиянам стало удобнее покупать здоровые перекусы и сезонные продукты. Подобные товары можно приобрести и в розничных сетях, и в уличных специализированных точках.

Ранее эксперт Илья Березнюк заявил, что клубника в Москве подешевела на 25–30% с начала весны. По его словам, в начале сезона стоимость клубники достигала 1,2–1,3 тысячи рублей за килограмм, особенно импортной ягоды, однако к середине мая она начала дешеветь.