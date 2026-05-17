Эксперт Березнюк: клубника подешевела в России на 25–30% с начала весны

Клубника в российской рознице подешевела на 25–30% с начала весны, сообщил ТАСС эксперт Илья Березнюк.

Он уточнил, что ценовая динамика в настоящее время развивается по благоприятному для потребителя сценарию. В начале весны стоимость клубники достигала 1,2–1,3 тысячи рублей за килограмм, особенно импортной ягоды, но к середине мая, по данным мониторинга розничных сетей, клубника начала дешеветь.

Березнюк отметил, что по мере того, как будет нарастать предложение из южных и центральных регионов, цена будет падать. Традиционно пик удешевления приходится на июнь, когда начинается массовая уборка ягод в Центральном федеральном округе, указал эксперт.

С его слов, в сезон, при нормальном урожае, клубники на рынке будет достаточно, и она останется доступной для широкого круга потребителей.

"Но при этом нужно и учитывать, что у производителей садовой клубники также растут расходы на логистику, энергию и средства защиты растений, но этот рост в настоящее время скорее "умеренный и управляемый", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее биолог Виталий Наполов подчеркнул, что суточная норма клубники для взрослого человека составляет 200–300 граммов. Детям, считает он, не стоит давать более 150 граммов ягоды в день. При этом переедать ягод не нужно, предупредил специалист.