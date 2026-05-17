Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 15:29

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Березнюк: клубника подешевела в России на 25–30% с начала весны

Эксперт заявил, что клубника подешевела в России на 25–30% с начала весны

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Клубника в российской рознице подешевела на 25–30% с начала весны, сообщил ТАСС эксперт Илья Березнюк.

Он уточнил, что ценовая динамика в настоящее время развивается по благоприятному для потребителя сценарию. В начале весны стоимость клубники достигала 1,2–1,3 тысячи рублей за килограмм, особенно импортной ягоды, но к середине мая, по данным мониторинга розничных сетей, клубника начала дешеветь.

Березнюк отметил, что по мере того, как будет нарастать предложение из южных и центральных регионов, цена будет падать. Традиционно пик удешевления приходится на июнь, когда начинается массовая уборка ягод в Центральном федеральном округе, указал эксперт.

С его слов, в сезон, при нормальном урожае, клубники на рынке будет достаточно, и она останется доступной для широкого круга потребителей.

"Но при этом нужно и учитывать, что у производителей садовой клубники также растут расходы на логистику, энергию и средства защиты растений, но этот рост в настоящее время скорее "умеренный и управляемый", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее биолог Виталий Наполов подчеркнул, что суточная норма клубники для взрослого человека составляет 200–300 граммов. Детям, считает он, не стоит давать более 150 граммов ягоды в день. При этом переедать ягод не нужно, предупредил специалист.

Минимальная цена клубники снизилась до 800 рублей

Читайте также


экономикаеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика