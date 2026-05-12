Диетолог Белоусова: осы могут помочь определить качество клубники

Осы могут помочь определить качество клубники при покупке на рынке. Об этом Москве 24 рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

"Аромат клубники, выращенной при помощи химикатов, часто маскируют, поливая продукт подслащенной водой, которую очень любят эти насекомые. Увидев, что у прилавка их очень много, не стоит покупать там продукцию", – пояснила эксперт.

По ее словам, при выборе клубники стоит обращать внимание на внешний вид ягоды – у натурального продукта форма редко бывает идеально ровной.

Наличие химикатов же можно определить по запаху. Например, натуральная клубника, выращенная без использования удобрений и пестицидов, обладает сладким и насыщенным, с земляничными нотками ароматом. Ягода, обработанная химикатами, может пахнуть жидкостью для снятия лака, аммиаком или ацетоном.

"Магазинную ягоду, как правило, фасуют в специальные прозрачные лотки. Перед покупкой стоит внимательно осмотреть его со всех сторон, чтобы клубника была без следов плесени. Кроме того, не должно быть сильных помятостей – нередко сверху кладут красивые ягоды, а снизу – все остальные", – добавила Белоусова.

Эксперт также подчеркнула, что клубника противопоказана людям с аллергической реакцией. Кроме того, ее не рекомендуется есть пациентам с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта и при мочекаменной болезни с фосфатными камнями.

Однако, если противопоказаний и непереносимости нет, клубника может быть очень полезна. В частности, в этой ягоде много фитоэстрогенов, которые помогают нормализовать женский гормональный баланс.

Также клубника помогает при хронических запорах и стимулирует аппетит у людей со сниженным аппетитом. Благодаря содержанию биофлавоноидов, ягода полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления сосудов. Еще клубника в качестве антиоксиданта помогает смягчить негативные последствия ультрафиолетового облучения.

"Уже можно купить хорошую ягоду, привезенную из Краснодарского края, но лучше все же немного подождать, так как до начала сезона гораздо больше шансов приобрести некачественный продукт", – заключила диетолог.

Между тем в Москве открылись павильоны "Ягодные сезоны". Один из них находится около станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро. Торговая точка оформлена в традиционных розово-малиновых цветах, однако пока не начала работу.

В прошлом году продажа ягод в Москве стартовала в середине мая. Тогда в разных районах города было открыто 250 торговых точек.