Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 12:47

Город

Павильоны "Ягодные сезоны" появились в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Павильоны "Ягодные сезоны" появились в столице. Один из них находится около станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.

Торговая точка с надписью "Ягодные сезоны" оформлена в традиционных розово-малиновых цветах. Однако она пока не начала работу.

В прошлом году продажа ягод в Москве стартовала в середине мая. Тогда в разных районах города было открыто 250 торговых точек, где жители могли купить клубнику, малину, землянику, голубику и другие ягоды российских производителей.

Тем временем замороженные плоды можно приобрести на столичных ярмарках. Посетителям предлагают морошку, водянику, княженику, облепиху, вишню, крыжовник, кизил, а также компотные смеси. Продукция поступает на прилавки из разных регионов России, в том числе Краснодарского края, Тюмени и Ивановской области.

Москвичам рассказали, как правильно выбрать клубнику

Читайте также


городеда

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика