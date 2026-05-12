Павильоны "Ягодные сезоны" появились в Москве

Павильоны "Ягодные сезоны" появились в столице. Один из них находится около станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.

Торговая точка с надписью "Ягодные сезоны" оформлена в традиционных розово-малиновых цветах. Однако она пока не начала работу.

В прошлом году продажа ягод в Москве стартовала в середине мая. Тогда в разных районах города было открыто 250 торговых точек, где жители могли купить клубнику, малину, землянику, голубику и другие ягоды российских производителей.

Тем временем замороженные плоды можно приобрести на столичных ярмарках. Посетителям предлагают морошку, водянику, княженику, облепиху, вишню, крыжовник, кизил, а также компотные смеси. Продукция поступает на прилавки из разных регионов России, в том числе Краснодарского края, Тюмени и Ивановской области.