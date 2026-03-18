Ассортимент продуктов из Крыма в магазинах Москвы растет год от года

В столичных магазинах из года в год увеличивается ассортимент продуктов из Крыма. Из них можно приготовить повседневные или праздничные блюда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в городе созданы все условия, чтобы российские компании и фермеры могли выставлять на прилавках свои продукты. Это позволяет им расширять рынки сбыта и наращивать темпы производства, а покупателям – покупать свежую продукцию.

Например, большой популярностью среди москвичей пользуется крымская клубника. В разгар сезона ее покупают в брендированных киосках "Ягодные сезоны".

Кроме того, на прилавках магазинов можно встретить привезенную с полуострова пищевую соль, объемы поставок которой выросли с 2023 года в 1,4 раза, кондитерские изделия, минеральную воду, зеленый чай, рыбные и мясные консервы, полуфабрикаты и кисломолочные продукты. Большим спросом у покупателей также пользуются крымская рыба и морепродукты, фрукты и ягоды.

В прошлом году только через один крупнейший продуктовый рынок в столице было поставлено более 25 тысяч тонн крымской продукции, из них 19 тонн пришлось на овощи и бахчевые, еще 6 тысяч – на фрукты и ягоды.

Из овощей жителям столицы предлагали разные виды капусты, морковь, салатные культуры, лук, томаты, огурцы, свеклу и другое. Кроме того, на прилавки поступило 415 тонн крымских арбузов.

До 22 марта москвичи и туристы могут поучаствовать в приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией акции на рыбных рынках "Москва – на волне". Для покупателей будет действовать скидка 10% на крымскую рыбу и морепродукты. Воспользоваться предложением можно как в торговых залах, так и при оформлении заказов онлайн.