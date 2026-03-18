18 марта, 12:32

Ассортимент продуктов из Крыма в магазинах Москвы растет год от года

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В столичных магазинах из года в год увеличивается ассортимент продуктов из Крыма. Из них можно приготовить повседневные или праздничные блюда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в городе созданы все условия, чтобы российские компании и фермеры могли выставлять на прилавках свои продукты. Это позволяет им расширять рынки сбыта и наращивать темпы производства, а покупателям – покупать свежую продукцию.

Например, большой популярностью среди москвичей пользуется крымская клубника. В разгар сезона ее покупают в брендированных киосках "Ягодные сезоны".

Кроме того, на прилавках магазинов можно встретить привезенную с полуострова пищевую соль, объемы поставок которой выросли с 2023 года в 1,4 раза, кондитерские изделия, минеральную воду, зеленый чай, рыбные и мясные консервы, полуфабрикаты и кисломолочные продукты. Большим спросом у покупателей также пользуются крымская рыба и морепродукты, фрукты и ягоды.

В прошлом году только через один крупнейший продуктовый рынок в столице было поставлено более 25 тысяч тонн крымской продукции, из них 19 тонн пришлось на овощи и бахчевые, еще 6 тысяч – на фрукты и ягоды.

Из овощей жителям столицы предлагали разные виды капусты, морковь, салатные культуры, лук, томаты, огурцы, свеклу и другое. Кроме того, на прилавки поступило 415 тонн крымских арбузов.

До 22 марта москвичи и туристы могут поучаствовать в приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией акции на рыбных рынках "Москва – на волне". Для покупателей будет действовать скидка 10% на крымскую рыбу и морепродукты. Воспользоваться предложением можно как в торговых залах, так и при оформлении заказов онлайн.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

