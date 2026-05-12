IHA: упаковки с наркотиками на 900 тыс долларов прибило к берегам Антальи

Упаковки с наркотическими веществами рыночной стоимостью около 40 миллионов лир (почти 900 тысяч долларов. – Прим. ред.) прибило к берегам турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

По данным СМИ, подозрительные предметы на берегу района Кешефли нашли сотрудники береговой охраны. После проверок и взвешивания выяснилось, что речь идет о 40 килограммах марихуаны в водонепроницаемых упаковках.

По факту случившегося организовано расследование. В частности, эксперты пытаются установить маршрут, по которому груз попал на средиземноморское побережье.

Ранее американские военные нанесли авиаудар по лодке, которая якобы принадлежала наркотеррористам, в восточной части Тихого океана. В результате атаки были ликвидированы три преступника. При этом среди военнослужащих США пострадавших нет.

В пресс-службе Южного командования Вооруженных сил США заявили, что удар стал продолжением серии подобных операций против судов с наркотиками в Карибском бассейне и Тихом океане.