12 мая, 13:45

Происшествия
ТАСС: устроивший стрельбу в школе на Кубани подросток купил пистолет на маркетплейсе

Фото: МАХ/SHOT

Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе в Краснодарском крае, купил пневматический пистолет на маркетплейсе при содействии своей мамы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Причиной инцидента мог стать несданный пробный экзамен по русскому языку, уточнил телеграм-канал Mash. Утверждается, что 20 апреля ученик не справился с устным собеседованием. Это произошло на девятый день после смерти отца. Подросток хотел перенести экзамен, но это не удалось, из-за чего он сильно переживал.

Как рассказали родители других детей, парень сначала напал с оружием на свой класс, затем спустился в спортивный зал, где находились первоклассники, и несколько раз выстрелил в их сторону.

Инцидент в школе № 1 имени М. И. Короткова на Кубани произошел во вторник, 12 мая. Травмы получили двое детей, им оказана медицинская помощь. По предварительной информации, их жизни сейчас ничто не угрожает.

Прокуратурой организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проверят руководство школы и охранную организацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

