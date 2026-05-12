Стрельба произошла в школе на Кубани

Фото: MAX//Kub Mash

Стрельба произошла в школе № 1 имени М. И. Короткова на Кубани. Пострадали несколько несовершеннолетних, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По факту случившегося ведомством организована проверка. На месте инцидента находится прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов, он координирует работу спецслужб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также прокуратурой района организована проверка соблюдения антитеррористического законодательства, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев в MAX, девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и травмировал двоих учеников. Вся необходимая медпомощь оказывается детям в больнице. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Вместе с тем краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и их родителям.

"Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие", – заявил Кондратьев.

В отношении руководства школы и охранной организации также будет проведена проверка. В муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона.

Ранее житель украинских Черкасс открыл стрельбу в сторону детей из-за сорванной сирени. Инцидент произошел 9 мая возле частного дома. Сначала мужчина попытался догнать детей, а затем вынес из дома пистолет и начал стрелять в их сторону.