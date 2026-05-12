Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 12:38

Происшествия

Стрельба произошла в школе на Кубани

Фото: MAX//Kub Mash

Стрельба произошла в школе № 1 имени М. И. Короткова на Кубани. Пострадали несколько несовершеннолетних, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По факту случившегося ведомством организована проверка. На месте инцидента находится прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов, он координирует работу спецслужб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также прокуратурой района организована проверка соблюдения антитеррористического законодательства, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев в MAX, девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и травмировал двоих учеников. Вся необходимая медпомощь оказывается детям в больнице. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Вместе с тем краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и их родителям.

"Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие", – заявил Кондратьев.

В отношении руководства школы и охранной организации также будет проведена проверка. В муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона.

Ранее житель украинских Черкасс открыл стрельбу в сторону детей из-за сорванной сирени. Инцидент произошел 9 мая возле частного дома. Сначала мужчина попытался догнать детей, а затем вынес из дома пистолет и начал стрелять в их сторону.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика