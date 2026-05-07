Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 15:30

Происшествия

В Калуге застрелили чемпиона РФ по многоборью Дмитрия Исаева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/_venom_90

В Калуге застрелили чемпиона РФ по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Спортсмен умер в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что в ночь на 7 мая между Исаевым и неким мужчиной произошел конфликт, который завершился стрельбой. Исаева госпитализировали с огнестрельными ранениями, но врачам его спасти не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время его допрашивают.

Ранее в Италии погиб 25-летний футболист Габриэле Ваккаро. На него и его друзей напали подростки в момент, когда те шли к машине с коробками с пиццей. Хулиганы потребовали отдать еду, но футболист не согласился это сделать. После отказа 17-летний злоумышленник ударил Ваккаро в шею и живот отверткой.

Сначала друзья футболиста не поняли, что Ваккаро был тяжело ранен, и отвезли его домой. Через некоторое время они вызвали скорую. В результате спортсмен умер в больнице.

