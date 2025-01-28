NYP: в США метатель молота убил зрителя во время соревнований

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Зритель был убит участником клубных спортивных соревнований по легкой атлетике среди старшеклассников в Университете Колорадо в Колорадо Спрингс в США. В него попал молот, который случайно был запущен в сторону аудитории, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на New York Post.

По данным издания, погиб отец одного из участников турнира. В полиции Колорадо-Спрингс заявили, что мужчина пытался защитить свою супругу и сына, в сторону которых летел 11-килограмовый снаряд.

"Мы убиты горем, в связи с этим ужасным несчастным случаем и сосредоточены на поддержке всех участников", – сообщил ректор Колорадского университета Дженнифер Собанет, где были организованы соревнования.

Ранее участник финала кубка России по парашютному спорту Дмитрий Беляев разбился во время прыжка в Чечне. Падение произошло на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта.

По предварительным данным, во время осуществления захода на приземление спортсмен сделал ошибку и не рассчитал высоту маневра. Это привело к повышенной вертикальной скорости, из-за которой Беляев столкнулся с водной поверхностью, рассказали в организации.

