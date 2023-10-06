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06 октября, 12:38

Происшествия

Парашютист насмерть разбился на соревнованиях в Чечне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участник финала Кубка России по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне, передает телеграм-канал центра воздушной подготовки Goodsky.

Турнир проходит на базе Российского университета спецназа на территории Чеченской Республики.

"Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, член спортивной сборной команды Российской Федерации по парашютному спорту, на счету которого более 3 700 прыжков с парашютом", – говорится в сообщении.

Падение произошло на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта, уточнили в Goodsky. Согласно предварительной информации, во время осуществления захода на приземление мужчина сделал ошибку и не рассчитал высоту маневра. Это привело к повышенной вертикальной скорости, из-за которой Беляев столкнулся с водной поверхностью.

В центре воздушной подготовки добавили, что на территории проведения турнира находились службы спасения, в том числе мобильный пункт медицины катастроф. Врачи боролись за жизнь парашютиста с первых минут столкновения, на месте были осуществлены реанимационные мероприятия. Однако спасти спортсмена не удалось.

Международные состязания и финальный этап Кубка России по парашютному спорту проходят в Чечне с 1 по 8 октября. В соревнованиях участвуют 100 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Ранее стало известно, что двое мужчин получили травмы после падения параплана в Саратовской области. Как уточнил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин, врачи оказывают им необходимую помощь.

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