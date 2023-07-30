Два дельтаплана столкнулись на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "112"

Два дельтаплана столкнулись в воздухе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в небе на склоне горы Юца столкнулись два дельтаплана", – рассказал агентству глава округа Николай Бондаренко.

В результате инцидента погиб один из дельтапланеристов, им оказался местный житель. Пилот второго дельтаплана – житель Санкт-Петербурга – успел раскрыть парашют. Он выжил, но получил ушиб шейного отдела.

В минувшем июне мотодельтаплан потерпел крушение в районе поселка Совхозный в Челябинской области. В результате погибли два человека.

