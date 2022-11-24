В прокуратуре назвали предварительную причину крушения параплана на Кубани

Фото: телеграм-канал "112"

По предварительной информации, владелец упавшего на автомобиль в Краснодарском крае параплана не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку по факту произошедшего. Сотрудникам предстоит установить причины и обстоятельства падения параплана.

Параплан упал на автомобиль в городе Хадыженске Краснодарского края 24 ноября. В результате погибли оба пилота, а машина получила повреждения.

До этого в Алтайском крае упал дельтаплан. Крушение произошло во время прогулочного полета 21 сентября. В результате происшествия погибли двое мужчин 1988 и 1972 годов рождения.



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