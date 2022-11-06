18:32Происшествия
Число жертв крушения пассажирского самолета в Танзании увеличилось до 19 – СМИ
Фото: телеграм-канал Baza
По меньшей мере 19 человек погибли при крушении пассажирского самолета на озере Виктория в Танзании. Об этом сообщает танзанийская газета Citizen со ссылкой на премьер-министра страны Кассима Маджаливу.
"Подтверждены 19 погибших в результате падения самолета Precision Air в озеро Виктория утром в воскресенье, когда воздушное судно готовилось к посадке в аэропорту Букоба", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о трех погибших. При этом в самолете в момент крушения находились 43 пассажира. Пострадали по меньшей мере 26 пассажиров.
Самолет авиакомпании упал в озеро Виктория ранее в понедельник. Он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.
По некоторым данным, причиной трагедии стали стали плохие погодные условия.
В Танзании пассажирский самолет потерпел крушение
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