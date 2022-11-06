Порядка 26 человек пострадали из-за крушения самолета в Танзании

Фото: телеграм-канал "Подъем"

По меньшей мере 26 пассажиров получили травмы из-за крушения самолета авиакомпании Precision Air в Танзании. Информацией об этом поделились представители перевозчика в Twitter.

"С сожалением сообщаем, что рейс PW 494 авиакомпании Precision Air, выполняемый на самолете ATR-48 с 39 пассажирами на борту (38 взрослых и один ребенок)... попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы и совершил аварийную посадку на озере Виктория", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что на данный момент на месте происшествия организованы спасательные мероприятия. Представители перевозчика уточнили, что 26 пассажиров были доставлены в медучреждение для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что самолет танзанийской авиакомпании Precision Air потерпел крушение. В СМИ поступала информация, что причиной происшествия стали плохие метеоусловия.

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