На месте крушения самолета в Балтийском море нашли человеческие останки

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Латвийские спасатели обнаружили на месте крушения частного самолета Cessna 551 в Балтийском море человеческие останки. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на главу Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботу.

Отмечается, что останки были переданы криминальной полиции.

"Дальше экспертизу будут проводить компетентные органы – криминальная полиция, и тогда мы будем знать больше", – пояснил он.



Суббота отметил, что во вторник спасатели приступят к подводному поиску для обнаружения более крупных частей самолета.

"Мы привлекаем специализированную технику военно-морских сил... поиски могут продолжаться до конца недели или до двух-трех недель", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в частном самолете Cessna 551, который упал в Балтийское море, находился владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air вместе с женой и двумя детьми. На борту воздушного судна также находились две собаки. Лайнер летел из испанского города Херес-де-ла-Фронтера.

О крушении самолета в Балтийское море недалеко от города Вентспилс в Латвии стало известно в ночь на 5 сентября. На воздушном судне возникли проблемы сразу после взлета, затем связь с самолетом была потеряна.

По некоторым данным, потерпевший крушение борт сопровождали самолеты НАТО, базирующиеся в Эстонии, и немецкие истребители Tornado.

