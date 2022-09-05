Известный бизнесмен с семьей находился в упавшем в Балтийское море самолете

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В частном самолете Cessna 551, который упал в Балтийское море, находился владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Гриземанн вместе с женой и двумя детьми. Об этом сообщает Diaria de Sevilla.

По данным издания, на воздушном судне также находились две собаки. Самолет летел из испанского города Херес-де-ла-Фронтера.

Отмечается, что после взлета пилот самолета сообщил о проблеме с давлением в кабине.

О крушении самолета в Балтийское море недалеко от города Вентспилс в Латвии стало известно в ночь на 5 сентября. На воздушном судне возникли проблемы сразу после взлета, затем связь с самолетом была потеряна.

По некоторым данным, потерпевший крушение борт сопровождали самолеты НАТО, базирующиеся в Эстонии, и немецкие истребители Tornado.

