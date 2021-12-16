Девять человек погибли при крушении самолета в Доминикане – СМИ

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Не менее девяти человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета у аэропорта столицы Доминиканы – города Санто-Доминго. Об этом информирует местное издание Diario Libre.

По данным СМИ, шестеро погибших являлись гражданами США, при этом трое были доминиканцами. Издание также утверждает, что среди жертв крушения двое несовершеннолетних.

Самолет следовал в американский Орландо. После взлета лайнер попытался приземлиться из-за появления технических неполадок.

В данный момент правоохранители устанавливают причину случившегося. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ранее начальник штаба обороны ВС Индии Бипин Рават погиб в результате крушения вертолета Ми-17В5. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх.

Сообщалось, что вместе с Раватом на борту находились его жена и 11 военнослужащих. Все они стали жертвами катастрофы.