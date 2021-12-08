Начальник штаба обороны Индии погиб при крушении вертолета

16:06
Фото: AP/Bangalore New Photos
Начальник штаба обороны ВС Индии Бипин Рават погиб в результате крушения вертолета Ми-17В5. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх.
"Глубоко опечален внезапной кончиной начальника штаба обороны генерала Бипина Равата, его жены и 11 других военнослужащих вооруженных сил в результате крайне неудачной аварии вертолета сегодня в Тамилнаде", – написал он.
Сингх напомнил, что Рават был первым военнослужащим в должности начштаба, под его руководством были подготовлены планы по объединению вооруженных сил страны.
8 сентября погиб Евгений Зиничев, занимавший должность главы МЧС. На межведомственных учениях в Норильске он стоял с режиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.
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