Начальник штаба обороны Индии погиб при крушении вертолета

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Начальник штаба обороны ВС Индии Бипин Рават погиб в результате крушения вертолета Ми-17В5. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх.

"Глубоко опечален внезапной кончиной начальника штаба обороны генерала Бипина Равата, его жены и 11 других военнослужащих вооруженных сил в результате крайне неудачной аварии вертолета сегодня в Тамилнаде", – написал он.

Сингх напомнил, что Рават был первым военнослужащим в должности начштаба, под его руководством были подготовлены планы по объединению вооруженных сил страны.

8 сентября погиб Евгений Зиничев, занимавший должность главы МЧС. На межведомственных учениях в Норильске он стоял с режиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

