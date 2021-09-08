Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске

12:38
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства. Ему было 55 лет.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев стоял с оператором на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним.
"Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", – написала она в своем телеграм-канале.
Мужчин экстренно госпитализировали на вертолете, однако они скончались до прибытия в больницу.
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Затем закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.
С 1987 по 1991 год он служил в КГБ СССР, затем работал в Центральном аппарате ФСБ России. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ. В 2006–2015 годах Зиничев работал в личной охране Службы безопасности президента, сопровождая главу государства в рабочих поездках. С 2014 года занял пост замглавы Службы по борьбе с терроризмом ФСБ.
В июне 2015 года его назначили начальником управления ФСБ по Калининградской области, а 28 июля 2016 года в рамках крупнейшей кадровой ротации Путин назначил Евгения Зиничева ВРИО губернатора Калининградской области.
6 октября 2016 года он ушел в отставку с этой должности по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Через месяц его назначили замдиректора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоили воинское звание генерал-лейтенанта.
17 мая 2018 года Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Зиничева на должность главы МЧС РФ вместо Владимира Пучкова. Президент одобрил выбор премьера и утвердил новый состав правительства с Зиничевым в качестве министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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