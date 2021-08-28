Народный артист России Роман Громадский скончался на 81-м году жизни

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Народный артист России Роман Громадский умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директор театра "Балтийский дом" Сергея Шуба.

"Роман Громадский умер два часа назад в больнице от последствий инсульта, он долго болел", – сказал Шуб.

Директор также отметил, что прощание с артистом состоится в театре "Балтийский дом", дата прощания и место похорон пока уточняется, отметил собеседник агентства.

Громадский (фамилия при рождении – Владимиров) родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1966 году после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии он был зачислен в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, который в настоящее время носит название "Театр-фестиваль "Балтийский дом".

В 1983 году Громадскому присвоили звание народного артиста РСФСР. Он сыграл множество ролей в театре, а также снялся десятках советских и российских фильмах и сериалах, работал педагогом.

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