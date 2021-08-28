Народный артист России Роман Громадский скончался на 81-м году жизни

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Народный артист России Роман Громадский умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директор театра "Балтийский дом" Сергея Шуба.
"Роман Громадский умер два часа назад в больнице от последствий инсульта, он долго болел", – сказал Шуб.
Директор также отметил, что прощание с артистом состоится в театре "Балтийский дом", дата прощания и место похорон пока уточняется, отметил собеседник агентства.
Громадский (фамилия при рождении – Владимиров) родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1966 году после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии он был зачислен в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, который в настоящее время носит название "Театр-фестиваль "Балтийский дом".
В 1983 году Громадскому присвоили звание народного артиста РСФСР. Он сыграл множество ролей в театре, а также снялся десятках советских и российских фильмах и сериалах, работал педагогом.
Ранее ударник легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в Лондоне в возрасте 80 лет. Отмечается, что музыкант умер в госпитале в окружении семьи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: