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Культура

16:26

Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации

культура

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Бывшая жена актера Наталья Вяль рассказала подробности о его состоянии после госпитализации. По ее словам, Краско должны перевести в обычную палату. Об этом сообщает РИА Новости.

"Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести в отделение, но пока ничего – на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче. Врачи сказали, что, скорее всего, он пробудет до сегодняшнего дня в реанимации", – сообщила Наталья Вяль.

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом в среду, 25 августа. Известно, что состояние здоровья актера резко ухудшилось несколько дней назад во время отдыха на даче. Изначально Краско доставили в 40-ю поликлинику Санкт-Петербурга, позднее – в Центр имени Алмазова.

Актер Иван Краско попал в больницу с инсультом

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