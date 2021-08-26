Сын народной артистки Екатерины Васильевой рассказал, в какой монастырь она уйдет

Фото: телеграм-канал "Мария Шукшина"
Сын артистки театра и кино Екатерины Васильевой Димитрий Рощин рассказал, что его мать
уйдет в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, сообщает РИА Новости.
"Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Уточняется, что данный монастырь находится в поселении Новофедоровском в составе Троицкого административного округа Москвы. Он был основан в качестве женской монашеской общины в 1826 году, а статус монастыря приобрел в 1856 году, сообщается на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ.
О том, что Васильева приняла монашеский постриг, ранее в своем телеграм-канале написала заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.
Ранее в Москве началась подготовка к реставрации двух значимых столичных памятников архитектуры – комплекса Симонова мужского монастыря на Восточной улице и колокольни храма во имя Святой Великомученицы Екатерины.
Разрешение на проведение работ будет выдано только после рассмотрения и согласования в Мосгорнаследии. Сама реставрация пройдет под контролем экспертов ведомства.
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