В Москве подготовят к реставрации колокольню на Бауманской и комплекс Симонова монастыря

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве началась подготовка к реставрации двух значимых столичных памятников архитектуры – комплекса Симонова мужского монастыря на Восточной улице и колокольни храма во имя Святой Великомученницы Екатерины.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, для звонницы на Бауманской улице разработают проект реставрации.

"Колокольня на Бауманской улице находится в аварийном состоянии. Она являлась частью домовой старообрядческой церкви. С 1980-х годов звонница стала постепенно разрушаться. Специалисты изучают ее состояние, а также архивные документы. По полученным данным они разработают проект реставрации", – уточнил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалист отметил, что разрешение на проведение работ будет выдано только после рассмотрения и согласования в Мосгорнаследии. Сама реставрация пройдет под контролем экспертов ведомства.

Что касается Симонова монастыря, то в строениях XVI–XVII веков проведут научно-исследовательские работы, предшествующие созданию реставрационного проекта. Емельянов напомнил, что до наших дней сохранилась только церковь во имя Тихвинской Иконы Божией Матери, а также три башни крепостной стены.

В конце марта Сергей Собянин рассказал о реставрации столичного Театра эстрады. Градоначальник подчеркнул, что комплексные работы могут быть завершены в 2022 году, и учреждение получит "новую жизнь на долгие-долгие годы".

