В Москве подготовят к реставрации колокольню на Бауманской и комплекс Симонова монастыря

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
В Москве началась подготовка к реставрации двух значимых столичных памятников архитектуры – комплекса Симонова мужского монастыря на Восточной улице и колокольни храма во имя Святой Великомученницы Екатерины.
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, для звонницы на Бауманской улице разработают проект реставрации.
"Колокольня на Бауманской улице находится в аварийном состоянии. Она являлась частью домовой старообрядческой церкви. С 1980-х годов звонница стала постепенно разрушаться. Специалисты изучают ее состояние, а также архивные документы. По полученным данным они разработают проект реставрации", – уточнил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Специалист отметил, что разрешение на проведение работ будет выдано только после рассмотрения и согласования в Мосгорнаследии. Сама реставрация пройдет под контролем экспертов ведомства.
Что касается Симонова монастыря, то в строениях XVI–XVII веков проведут научно-исследовательские работы, предшествующие созданию реставрационного проекта. Емельянов напомнил, что до наших дней сохранилась только церковь во имя Тихвинской Иконы Божией Матери, а также три башни крепостной стены.
В конце марта Сергей Собянин рассказал о реставрации столичного Театра эстрады. Градоначальник подчеркнул, что комплексные работы могут быть завершены в 2022 году, и учреждение получит "новую жизнь на долгие-долгие годы".
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