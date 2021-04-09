Кинотеатр "Художественный" открылся после реставрации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве открылся после реставрации кинотеатр "Художественный". В первый день работы там состоится премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Об этом сообщил программный директор Стас Тыркин.

В "Художественном" до 22 апреля будут идти фильмы – номинанты на "Оскар-2021". В их число вошли такие картины, как "Манк", "Земля кочевников", "Довод" и "Девушка, подающая надежды".

Тыркин отметил, что кинотеатр будет работать ежедневно с 9 утра до 3 часов ночи. В выходные дни будут проходить экскурсии по зданию. Посетителям расскажут, как его строили, перестраивали и реставрировали в течение 111 лет.



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Кинотеатру после реставрации не только вернули прежнее название – "Художественный электро-театръ". На фасаде отреставрированы маскароны и барельефы "Селена" и "Гелиос", надписи: "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми. Также была реконструирована подстанция, питающая "Художественный".

В кинотеатре четыре зала. В большом могут разместиться 474 человека. Два малых рассчитаны на 46 мест, один камерный – на 21 зрителя. В каждом зале установлены аудиосистема Dolby Atmos и высококонтрастные проекторы Barco. В кинотеатре утверждают, что подобных проекторов в мире всего 17.

Ранее сообщалось, что при реставрации кинотеатра "Художественный" были обнаружены археологические находки. Речь идет об осколках старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделиях из стекла.

