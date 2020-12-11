Москвичам рассказали, что нашли археологи при реставрации кинотеатра "Художественный"

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Археологические находки были обнаружены во время реставрации кинотеатра "Художественный" в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет об осколках старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики и изделиях из стекла. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII–XVIII веками, однако есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков.
Специалисты нашли фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, принадлежавших семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова.
Также найдены баночки для помад, фаянсовая статуэтка, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Фрэнсиса Гарднера, основанной в XVIII веке шотландским купцом. Это первое в России частное предприятие по производству фарфора.
Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что все обнаруженные стеклянные изделия датированы концом XIX – началом XX века.
"Это разного размера бутылки, в том числе фляги и штофы, чернильницы, аптечные пузырьки, пробирки, флаконы, рюмки и бокалы", – уточнил он.
Емельянов подчеркнул, что такие находки помогают понять жизнь и быт москвичей в прошлых столетиях. Сейчас их изучают, описывают и реставрируют, а в будущем они пополнят коллекции музеев.
Комплексная реставрация кинотеатра "Художественный" завершилась. Специалисты восстанавливали здание, ориентируясь на архивные чертежи и материалы. Отреставрированы подлинные сохранившиеся фермы, которым 110 лет.
По архивным чертежам восстановлен исторический витраж в фойе, утраченный в 1990-е годы. Сохранены и отреставрированы часть кессонного потолка и подлинные ступени левой лестницы, ведущей на балкон.
Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому все работы проводились под контролем специалистов ведомства и по согласованному проекту. После реставрации в "Художественном" снова будут показывать кино.
В октябре после реставрационных работ был открыт фасад кинотеатра "Художественный". На здании появились надписи: "Входъ" и "Выходъ".
Кинотеатр, который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируется открыть к концу 2020 года. Он будет действовать как премьерный и фестивальный центр. В течение года в кинотеатре будет освещаться мировая киноповестка, в том числе будут показываться фильмы, не приобретенные для российского проката.
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