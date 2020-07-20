Кинотеатр "Художественный" откроется в 2020 году

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Кинотеатр "Художественный", который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируют открыть к концу 2020 года. Он будет действовать как премьерный и фестивальный центр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Как рассказала управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова, в течение года в кинотеатре будет освещаться мировая киноповестка, в том числе показываться фильмы, не приобретенные для российского проката.

"Сейчас мы налаживаем сотрудничество с зарубежными культурными институциями, чтобы в будущем устраивать совместные кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия. Помимо этого, в "Художественном" можно будет увидеть первые серии самых ожидаемых сериалов", – приводятся в сообщении слова Мельниковой.

Ранее гендиректор научно-реставрационной фирмы "Виктория", которая занимается объектом, Сергей Руденко рассказал, что в ходе реставрации кинотеатра "Художественный" в центре Москвы там появится третий этаж.

По его словам, этаж появится за счет новых перекрытий по левому и правому крылу. При этом высотность здания не изменится.

После реставрации в кинотеатре будут действовать четыре кинозала вместо одного. Центральный зал будет рассчитан на 368 мест, вспомогательные же будут маленькими. Здание укомплектуют современным оборудованием, в том числе новыми звуковыми системами.

Также в кинотеатре появятся бары и рестораны, а также лаундж-зона. Между фойе и зоной кинотеатра в большом зале будет стоять звуконепроницаемая стеклянная перегородка, и, сидя в лаундж-зоне, люди смогут смотреть на зрительный зал.

В 2014 году кинотеатр закрылся на реконструкцию. "Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание.

