В обновленном кинотеатре "Художественный" появится третий этаж

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В ходе реставрации кинотеатра "Художественный" в центре Москвы там появится третий этаж, сообщил гендиректор научно-реставрационной фирмы "Виктория", которая занимается объектом, Сергей Руденко.

По его словам, этаж появится за счет новых перекрытий по левому и правому крылу. При этом высотность здания не изменится, передает ТАСС.

После реставрации в кинотеатре будет действовать четыре кинозала вместо одного. Центральный зал будет рассчитан на 368 мест, вспомогательные же будут маленькими. Здание укомплектуют современным оборудованием, в том числе новыми звуковыми системами.

Также в кинотеатре появятся бары и рестораны, а также лаундж-зона. Между фойе и зоной кинотеатра в большом зале будет стоять звуконепроницаемая стеклянная перегородка, и, сидя в лаундж-зоне, люди смогут смотреть на зрительный зал.

За порталом сцены главного зала в здании создадут бизнес-зону, где будут проходить выставки, конференции, встречи и мероприятия.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказывал, что в рамках реставрации в "Художественном" сохранят минимум 40% подлинного декора.

По его словам, в настоящий момент конструктив здания укреплен на 60%. В настоящий момент в работе у реставраторов находится более тысячи элементов лепного декора с различной датировкой – имеются как детали 1913 года, так и послевоенной реконструкции. Планируется, что реставрация завершится в конце 2020 года.

Ранее в Сети появились фото полуразрушенного здания кинотеатра "Художественный". Сейчас активно ведутся работы по укреплению стен и фундамента здания. При сохранении исторического облика "начинку" кинотеатра обещают осовременить. Установят новое проекционное и звуковое оборудование.

В 2014 году кинотеатр закрылся на реконструкцию. "Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание.

