Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

После снегопада в Москве проводят очистку крыш жилых домов. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в светлое время суток специалисты очищают от снега и наледи скатные крыши многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов, водосборные желоба и воронки водостоков. Для этого задействуют бригады кровельщиков и автоподъемники.

При этом для исключения прохода горожан места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

"Просим горожан быть внимательнее и ни в коем случае не заходить за ограждения", – подчеркнули в КГХ.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. В первую очередь специалисты очищают крупные магистрали, пешеходные зоны и тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, а также объектам социальной инфраструктуры.

Помимо этого, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады не только инженерных компаний, но и префектур административных округов.

24 ноября на Москву обрушился сильный снегопад. Количество осадков, выпавших за сутки, по массе было сопоставимо с весом 400 Останкинских телебашен. В связи с непогодой в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, который действует до 26 ноября.

Осадки в городе должны прекратиться после 15:00–18:00 25 ноября, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По оценкам специалистов, прирост снежного покрова за день не превысит 1–2 сантиметров. До конца недели в центральной части России сохранится морозная погода, а высота снежного покрова почти не изменится.

