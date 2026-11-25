Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Владелец криптообменника MoscaEx в Москве Саид Сурхаев задержан в рамках дела о похищении человека. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Канал Mash ранее сообщал, что Сурхаева подозревают в том, что он вместе с сообщниками на протяжении 12 часов удерживал и избивал мужчину, которого до этого похитил. Причиной инцидента якобы стала его связь с обокравшим обменник человеком.

MoscaEx располагается в башне "Федерация" в "Москва-Сити". Площадка называет себя криптобиржей, однако работает как обменник.

Ранее в Алтайском крае задержали 33-летнего жителя Павловского района, подозреваемого в похищении женщины из села Лебяжье. По данным следствия, 20 ноября подозреваемый пришел в дом к женщине и избил ее кочергой из личной неприязни. Затем он посадил односельчанку в салон своего автомобиля и вывез за пределы населенного пункта, где продолжил избивать.

До этого в Тольятти задержали троих местных жителей, подозреваемых в похищении 19-летнего молодого человека, который заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО. Согласно версии следствия, в 2025 году молодого человека удерживали несколько дней, добиваясь передачи его банковской карты.