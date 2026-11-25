Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

В период новогоднего пассажиропотока между Кировом и Москвой организуют дополнительные рейсы поезда № 231/232. Они будут курсировать в конце декабря 2026 года и в январе 2027 года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Маршрут включает остановки, в частности, в Нижнем Новгороде, Владимире и Коврове.

Первый рейс из Кирова запланирован на 25 декабря. В дальнейшем поезд будет отправляться 27 и 29 декабря, а также 2, 4, 6, 8 и 10 января. Отправление назначено на 02:11, прибытие в Москву – на 14:08 того же дня.

Обратные рейсы предусмотрены в те же даты. Из столицы поезд будет выезжать в 21:25, а в Киров прибывать на следующие сутки в 09:58.

В состав включат плацкартные и купейные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами и розетками. В некоторых купе предусмотрены места для пассажиров с детьми. Также в поезде будет специальное купе для маломобильного пассажира и сопровождающего.

Ранее РЖД объявили о специальном тарифе на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на скоростных поездах "Сапсан" в новогоднюю ночь. Минимальная стоимость билета в экономическом классе составит 2 026 рублей 31 декабря и 2 027 рублей 1 января. В базовом классе цены начинаются от 1 829 рублей, приобрести билеты можно заранее.

