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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон помешал остановить конфликт на Украине в 2022 году. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал утверждения бывшего премьера о том, что необходимо направить военнослужащих Европы на Украину до заключения мирного соглашения. Песков подчеркнул, что Джонсон по-прежнему сохраняет далеко не мирный настрой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле Украина представила свой план урегулирования конфликта, но Джонсон запретил Киеву его подписывать. При этом сам Джонсон отрицает запрет, говоря, что только предложил украинцам самим принимать решение.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев указал, что при возникновении между Россией и НАТО прямого вооруженного конфликта Джонсона следует повесить в центре Лондона как главного провокатора. Экс-премьера он охарактеризовал как "патлатого дегенерата" и "редкого провокатора".

Медведев также назвал бывшего британского премьера "волосатой сарделькой" и выразил мнение, что тот должен "неделями висеть и вонять", как в Средние века.