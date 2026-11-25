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Тихоокеанская сельдь сохраняет самую стабильную цену среди рыбы на российском рынке: ее оптовая стоимость за год не изменилась и держится в диапазоне 115–117 рублей за килограмм, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).

За последние недели оптовые цены прибавили незначительно – менее 2% к уровню прошлого года, уточнили в ассоциации. К 25 ноября российские рыбаки добыли более 650 тысяч тонн тихоокеанской сельди – на 28% больше, чем за такой же период годом ранее.

"Сейчас идет активный лов нагульной сельди, средние отпускные цены – цены рыбаков – сохраняются на уровне прошлого года", – рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ассоциация выяснила, что с января 2022 по январь 2025 года отпускные цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь были существенно ниже показателей индекса потребительских цен. В 2025 году период отставания составил два месяца для тихоокеанской сельди и почти 12 месяцев для атлантической. С начала 2026 года цены значительно снизились.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что объемов красной рыбы на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса, в том числе в преддверии Нового года. По его словам, поставки рыбы и икры на внутренний рынок осуществляют многие компании, включая государственное АО "ДРУК".

