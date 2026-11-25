Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Колесо обозрения "Солнце Москвы" включит розовую архитектурную подсветку в честь Дня матери, сообщили в пресс-службе площадки.

Подсветка будет работать с 17:00 до 22:40. В 2026 году День матери отмечается 29 ноября, это последнее воскресенье месяца.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева назвала совместное времяпрепровождение одним из лучших подарков для близких на День матери. Она подчеркнула, что поздравить в этот праздник стоит не только свою маму, но и свекровь или тещу.

По словам специалиста, можно вместе посетить мастер-класс или экскурсию, связанную с увлечениями мамы, свекрови, подруги или сестры. Еще одним вариантом подарка станет общая фотосессия, снимки с которой впоследствии можно собрать в памятный альбом.

