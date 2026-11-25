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Почти половина женщин (47%) самостоятельно придумывает, чем занять гостей, тогда как среди мужчин так поступают только 26%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Мужчины чаще говорят, что распределяют организацию досуга с партнером поровну: такой ответ дали 33% респондентов против 20% женщин. Разница заметна и в преддверии новогодних праздников. Среди тех, кто ждет гостей из других городов, 44% женщин беспокоятся о том, чем занять их на протяжении всех каникул. Среди мужчин этот показатель составил 28%.

При этом женщины чаще мужчин устают от гостей, о чем сообщили 81% опрошенных против 72% у мужчин. Каждая четвертая женщина (25%) призналась, что хотела бы, чтобы гости самостоятельно отправились гулять. Среди мужчин таких оказалось 16%. Кроме того, у женщин приезжие чаще задерживаются на несколько дней: 17% рассказали, что обычно принимают гостей в течение 5–7 дней. Среди мужчин этот показатель составил 10%.

Различаются и подходы к расходам на прием гостей. Женщины чаще делят затраты пополам или платят каждый за себя: так поступают 42% опрошенных против 27% мужчин. Мужчины, напротив, чаще оплачивают все самостоятельно, рассчитывая, что гости ответят угощением: 24% против 14%.

При этом каждый пятый мужчина (20%) считает, что хозяин должен полностью оплачивать расходы, поскольку сам пригласил гостей. Среди женщин такую позицию разделяют 11%.

Женщины также чаще признаются, что тратят на прием гостей больше, чем могут себе позволить: 24% против 17% мужчин. Когда они сами отправляются в гости, то тоже чаще выходят за рамки запланированного бюджета – об этом сообщили 25% женщин и 17% мужчин.

Одним из способов разнообразить досуг приезжих и снизить нагрузку на хозяев может стать экскурсия с местным гидом. Женщины чаще мужчин рассматривают такой вариант как возможность лучше узнать собственный город: 33% против 25%. В целом положительно к подобному формату досуга относятся 59% участников опроса.

Когда россияне сами приезжают в гости, увидеть город глазами местного жителя хотели бы примерно 40% мужчин и столько же женщин. Однако профессиональные экскурсии чаще привлекают женщин. Такой вариант выбрали 26% респонденток против 17% респондентов.

Ранее опрос показал, что 76% российских туристов хотя бы иногда выбирают организованные экскурсии. Самыми популярными форматами стали обзорные маршруты (33%) и тематические прогулки (20%), в то время как четверть путешественников предпочитает изучать места самостоятельно. Большинство россиян планирует поездки за два месяца и более, ориентируясь на рекомендации блогеров и отзывы друзей.