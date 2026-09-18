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18 сентября, 09:12

Общество

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней

Фото: depositphotos/sbotas

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на следующий год. Согласно документу, в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. Таким образом, за счет переносов удалось продлить зимние каникулы.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в феврале граждане будут отдыхать 21, 22 и 23-го числа. Из-за Международного женского дня нерабочими днями также окажутся 6, 7 и 8 марта.

В мае россияне будут отдыхать с 1-го по 3-е число и с 8-го по 10-е число, а в июне с 12-го по 14-е число. В последнем случае отдых связан с празднованием Дня России.

Затем нерабочие дни будут ждать жителей России только в ноябре. На День народного единства россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября.

Фото: МАХ/"Правительство. Главное"

В следующем году при пятидневной рабочей неделе гражданам предстоит отработать 247 дней. Такие данные содержатся в производственном календаре на 2027 год.

Шестидневная рабочая неделя ожидается в России в феврале 2027 года

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