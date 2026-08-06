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06 августа, 14:59

Политика

В ГД предложили сделать среду частично выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил сделать среду частично выходным днем для всех категорий граждан. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

Так парламентарий прокомментировал инициативу общественного деятеля Екатерины Шульгиной о введении дополнительных выходных для одиноких и многодетных женщин.

По словам Милонова, проблема в том, что если предоставлять дополнительные выходные отдельным категориям, то такие работники становятся невыгодными для работодателя. Поэтому он считает правильным сократить рабочее время для всех.

Депутат объяснил, что интенсивность работы увеличилась. Кроме того, если раньше были перерывы и были люди "на территории", то сейчас работник на связи не только в рабочее время, но и в нерабочее.

"Интенсивность труда увеличилась, а продолжительность не поменялась. Поскольку платить за интенсивность никто не будет, то тогда сделайте так, чтобы, допустим, половина среды была бы выходным днем", – сказал депутат.

В качестве альтернативы Милонов предложил сократить рабочий день с восьми до семи часов. Он подчеркнул, что делать это нужно для всех категорий граждан, поскольку при выделении отдельной группы "эта категория моментально пострадает".

Ранее стало известно, что новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней – на один день меньше, чем в предыдущие. Отдых начнется 31 декабря 2026 года и продлится до 10 января 2027 года включительно. Год назад каникулы длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, то есть 12 дней.

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