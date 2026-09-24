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24 сентября, 12:39

Спорт

Японский пловец Охаси побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

Фото: AP Photo/Hiro Komae

Японский пловец Син Охаси на Азиатских играх обновил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 04,83 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежит китайцу Цинь Хайяну. Он показал результат 2 минуты 05,48 секунды на чемпионате мира 2023 года в Фукуоке.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Южной Африки Татьяна Смит возобновила спортивную карьеру. По словам спортсменки, она не думала, что это когда-то случится, однако тоска по воде, тренировкам и соревнованиям взяла верх. Спортивную карьеру она завершила в 2024 году.

В 2021 году она установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом – 2 минуты 18,95 секунды. Однако в 2023-м это достижение побила россиянка Евгения Чикунова, продемонстрировав результат 2 минуты 17,55 секунды.

29-летняя спортсменка выигрывала золото Игр-2021, Олимпиады в 2024 году в Париже. Также на ее счету два серебра Олимпийских игр.

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