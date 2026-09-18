Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи Лиги наций

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Нападающего саудовского футбольного клуба "Аль-Насра" Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба национальной футбольной федерации.

Сборная Португалии 24 сентября сыграет с командой Уэльса, а 4 октября – с Норвегией. Для нее это будут домашние матчи. Позднее, 27 сентября, на выезде сборная снова встретится с норвежцами, 1 октября – с датчанами.

Роналду начал играть за "Аль-Наср" с декабря 2022 года. За сборную Португалии Криштиану провел 233 матча и забил 146 мячей. Футболист является пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Среди его достижений – титул чемпиона Европы и двукратного победителя Лиги наций. Кроме того, Роналду принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

Ранее стало известно, что Роналду может купить "Аль-Наср". Футболист вместе с еще четырьмя инвесторами готовит предложение о покупке команды Саудовской Аравии. Каждый из пяти участников сделки планирует вложить не менее 92 миллионов евро.