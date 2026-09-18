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18 сентября, 17:17

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Минздрав РФ: самой популярной специальностью у поступающих ординаторов стала терапия

В Минздраве назвали самые популярные специальности у поступающих ординаторов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Наибольший интерес у поступающих в ординатуру в 2026 году вызывали основные клинические направления. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Лидером стала терапия – на это направление подано более 9 тысяч заявлений. На втором месте – акушерство и гинекология с 6,7 тысячи заявлений, на третьем – анестезиология-реаниматология, куда подали 5,8 тысячи заявлений.

Также популярностью пользовались эндокринология (5,1 тысячи заявлений), педиатрия и неврология – почти по 4,9 тысячи заявлений на каждое направление.

В ведомстве отметили, что всего в ординатуру в 2026 году зачислены почти 37 тысяч человек. Приемная кампания продемонстрировала высокий интерес выпускников медицинских вузов к продолжению профессиональной подготовки.

Ранее сообщалось, что около 38 тысяч выпускников 9-х классов столичных школ приняли участие хотя бы в одном профориентационном проекте города перед поступлением в колледжи. Городская программа профориентации включает, в частности, тестирование и консультации в центре "Профессии будущего". В этом учебном году центр "Профессии будущего" посетили 80 тысяч девятиклассников.

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