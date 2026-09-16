Физика и математика стали любимыми школьными предметами россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Среди участников всероссийской контрольной "Выходи решать!" наиболее востребованными дисциплинами оказались физика и математика. Об этом сообщает "Газета.ру".

Свои знания по этим предметам решили проверить 43 и 37% участников соответственно. Всего за год количество желающих принять участие в контрольной увеличилось на 11%. Информатику выбрали 18% россиян, биологию – 14%, химию – 11%, астрономию – 5,5%.

Выбор предметов заметно меняется от региона к региону. Хотя физика остается наиболее предпочитаемым предметом в большинстве субъектов, примерно в трети из них чаще решали задания по математике.

В Курской области математические задания выбрали 56% участников – это максимальный показатель среди регионов. Далее расположились Архангельская область с 50%, Забайкальский край с 46% и Башкирия с 45%. В числе крупных регионов лидерами по доле выбора математики стали Свердловская область – 37%, Иркутская область – 34%, Алтайский край – 33% и Челябинская область – 30%.

Физику чаще других выбирали участники из Краснодарского края – 48%. В Омской и Кемеровской областях показатель составил по 46%, в Воронежской области – 45%, в Ростовской области – 42%, в Крыму – 41%.

Свои особенности есть и у популярности информатики. В Калининградской области и Коми ее выбрали около 30% участников, в ХМАО – 27%. В Саратовской области доля участников составила 20%, но по абсолютному количеству выполненных заданий по этому предмету регион стал лидером в России.

Биология и химия чаще других дисциплин привлекали участников из Марий Эл, причем в Приморье предпочтение отдавали биологии. В Брянской области астрономию выбирали в 2,5 раза чаще, чем в среднем по стране.

При этом организаторы назвали астрономию самой сложной дисциплиной контрольной. Участникам, в частности, было непросто распознать на фотографиях спутники планет Солнечной системы и не спутать их с дном сковороды или ломтиком ветчины.

Ранее сообщалось, что участники ЕГЭ-2026 по русскому языку чаще всего ошибались в правописании корней, приставок и суффиксов. Также выпускники испытывали сложности с написанием "не" и "ни", мягким знаком в глаголах, а также с употреблением "н" и "нн". В методических рекомендациях ФИПИ отмечалось, что при этом общий уровень развернутых ответов участников оставался достаточно высоким.