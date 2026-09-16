Регистрация на чемпионат "Московские профессионалы" началась в столице

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столице начался прием заявок на чемпионат профессионального мастерства "Московские профессионалы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участникам предстоит показать практические навыки более чем по 300 компетенциям – от промышленного альпинизма и информационной безопасности до моушен-дизайна и электромонтажа.

Соревнования пройдут с 7 декабря по 7 февраля 2027 года на площадках 39 московских колледжей. Стать участниками чемпионата могут студенты колледжей, а также школьники в двух возрастных категориях: от 11 до 13 лет и от 14 лет и старше. Подать заявку до 20 декабря включительно могут как сами ребята, так и эксперты-наставники или представители учебных заведений.

Как рассказали в департаменте образования и науки, конкурсные задания ежегодно обновляют, а за основу берут настоящие производственные задачи. Соревнования проходят в мастерских и лабораториях колледжей. Установленное там технологичное оборудование соответствует всем стандартам, поэтому участники могут продемонстрировать свои умения в условиях, максимально похожих на реальные.

Победителям и призерам вручат сертификаты, позволяющие пройти стажировку в компаниях-партнерах, а также приглашения на мастер-классы и экскурсии на столичные предприятия. Лучшие участники в составе сборной смогут принять участие в межрегиональных и федеральных соревнованиях.

В частности, чемпионат примет центр практической подготовки для машиностроения Московского государственного образовательного комплекса. Там пройдут состязания в области производства и инженерных технологий. Например, по специальностям "полимеханика и автоматизация", "оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)", "работы на токарных универсальных станках".

Одно учебное заведение может отправить на соревнования не более двух человек. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте чемпионата.

Подготовка школьников ведется на мастер-классах, тренингах и интерактивных занятиях. Их постепенно знакомят с оборудованием. Студенты под присмотром профессионалов работают на площадках, похожих на соревновательные.

Ранее в Москве стартовал набор школьников на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ". Заявки могут подать учащиеся 9-х классов до 20 октября. В рамках проекта подростки смогут поработать в лабораториях колледжей, посетить экскурсии и мастер-классы на производствах.