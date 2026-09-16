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16 сентября, 14:54

Шоу-бизнес

Люся Чеботина и Михаил Галустян получили роли в фильме "Очень сказочные дела"

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Певица Люся Чеботина и комик Михаил Галустян сыграют в новогоднем фильме "Очень сказочные дела". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

В картине Галустяну досталась роль царя Тридвенадцатого царства, а Чеботина появится в образе его дочери – царевны. Для певицы участие в проекте станет новым опытом в кино.

"Мне кажется, роль царевны мне очень подходит – даже долго входить в образ не пришлось! Но если серьезно, для меня это новый актерский опыт. В клипах я постоянно перевоплощаюсь, но кино требует совсем другого погружения", – рассказала Чеботина.

По сюжету 40-летний Елемеля, возглавляющий фан-клуб трех богатырей, во время царского пира случайно мешает им поймать Кощея Бедросовича. Злодею удается скрыться, причем вместе с царской дочерью. Чтобы вернуть царевну и исправить произошедшее, Елемеля отправляется в Кощееву изнанку.

В этом путешествии герою предстоит встретить гусляра Алешку, который присоединяется к нему. Елемелю сыграет комик Тимур Батрутдинов, а образ Алеши воплотит актер Андрей Гайдулян.

В фильме также появятся актеры Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и певец Алексей Воробьев – они сыграют трех богатырей. Народному артисту России Филиппу Киркорову досталась роль Кощея Бедросовича, телеведущая и актриса Яна Кошкина сыграет русалку, актриса Валентина Рубцова – великаншу Титаню, а актер Игорь Ознобихин – старичка-боровичка.

Показ фильма в кинотеатрах начнется 3 декабря. "Очень сказочные дела" продолжат линейку новогодних картин ТНТ, в которую ранее вошли "Самоирония судьбы", "Иван Васильевич меняет все", "Небриллиантовая рука" и "Невероятные приключения Шурика".

Ранее в новом эпизоде мультсериала "Простоквашино" появился российский космонавт Олег Кононенко. Серия получила название "Космический рекорд", а ее сюжет посвящен попытке Шарика стать космонавтом и приблизиться к своей мечте. Новый сезон мультсериала стартовал в сентябре, при этом продолжительность эпизодов впервые увеличили до 11 минут.

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