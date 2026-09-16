Суд в Липецкой области вынес приговор женщине, избившей бабушку-инвалида до смерти

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Суд в Липецкой области приговорил 32-летнюю жительницу Тербунского округа к 12,5 года колонии общего режима за избиение 76-летней бабушки-инвалида до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

24 мая женщина была в доме своей бабушки, которая находилась в беспомощном состоянии. Она нанесла ей не менее 17 ударов кулаком по голове, груди, спине, рукам и ногам. Когда потерпевшей стало тяжело дышать, внучка вызвала скорую помощь, однако медики не успели помочь – женщина умерла.

Впоследствии нападавшая призналась, что била бабушку, потому что ей надоело за ней ухаживать.

При назначении наказания суд учел личность виновной, наличие у нее на иждивении двух малолетних детей и непогашенную судимость. Ей также назначено ограничение свободы на один год.

Ранее житель Омска проломил соседу череп после ссоры в подъезде жилого дома. Пострадавший попал в реанимацию. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.