Житель Омска проломил соседу череп после ссоры у лифта

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Житель Омска проломил соседу череп после ссоры в подъезде жилого дома. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на региональный главк МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел, когда 35-летний мужчина зашел в лифт вместе с возлюбленной. Вслед за ними в кабину попытались пройти еще два человека, между компаниями вспыхнула ссора.

В разгар конфликта из квартиры вышел сосед. Он, пытаясь остановить драку, напал на пострадавшего: бил его по голове, а затем наступил на лицо ногой. Избиение продолжилось и после того, как мужчина перестал сопротивляться.

В настоящее время пострадавший с переломом черепа находится в реанимации, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавший арестован. Как выяснилось, он уже был судим.

Ранее в Москве мужчина до полусмерти избил знакомого на общем балконе жилого дома в районе Некрасовка. По версии следователей, конфликт возник из-за личной неприязни. Злоумышленник нанес оппоненту множественные удары по голове и туловищу. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.