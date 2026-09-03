Сильные вспышки могут произойти на Солнце 3 и 4 сентября

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В Институте прикладной физики предупредили о возможных вспышках на Солнце в четверг и пятницу, 3–4 сентября, сообщает ТАСС.

По данным специалистов, в ближайшие два дня солнечная активность в основном будет низкой, однако не исключены вспышки класса М.

Солнечные вспышки делят по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Первый считается минимальным, при переходе к каждой следующей категории мощность излучения увеличивается в десять раз.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Если облака заряженных частиц достигают Земли, они способны вызывать магнитные бури.

Ранее сообщалось о первой сильной солнечной вспышке этой осени. Ученые присвоили ей предпоследний класс мощности. Продлилась вспышка 39 минут.

