03 сентября, 11:22Наука
Сильные вспышки могут произойти на Солнце 3 и 4 сентября
Фото: depositphotos/magann
В Институте прикладной физики предупредили о возможных вспышках на Солнце в четверг и пятницу, 3–4 сентября, сообщает ТАСС.
По данным специалистов, в ближайшие два дня солнечная активность в основном будет низкой, однако не исключены вспышки класса М.
Солнечные вспышки делят по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Первый считается минимальным, при переходе к каждой следующей категории мощность излучения увеличивается в десять раз.
Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Если облака заряженных частиц достигают Земли, они способны вызывать магнитные бури.
Ранее сообщалось о первой сильной солнечной вспышке этой осени. Ученые присвоили ей предпоследний класс мощности. Продлилась вспышка 39 минут.
Сильная вспышка произошла на Солнце