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03 сентября, 10:59

Город

Детеныш овцебыка в Московском зоопарке набрал 24 кг за полтора месяца

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Вес детеныша овцебыка, родившегося в Московском зоопарке 4 июля, увеличился с 13 до 37 килограммов за полтора месяца, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Сейчас овцебычок живет в одном вольере с мамой Шарлоттой, посетители могут увидеть его с балкона павильона "Ластоногие". С остальной группой – там, включая детеныша, живут семь особей овцебыков – малыш воссоединится позже", – рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время детеныш питается материнским молоком, травой, мюсли и комбикормом для травоядных.

Шарлотта и Фунтик впервые стали родителями. Животным около трех лет. В конце 2024 года они переехали в Московский зоопарк из природного парка "Ингилор" Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Акулова заявляла, что получение потомства от животных с высокой генетической изменчивостью необходимо для сохранения резервной популяции овцебыков в России. Она также выразила надежду на дальнейшее успешное размножение животных.

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