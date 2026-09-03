Путин заявил об отсутствии планов по национализации критической инфраструктуры

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Планов по национализации критической инфраструктуры в России нет. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, государство изначально не намеревалось забирать такие объекты, сейчас их владельцы сами должны заниматься защитой предприятий от атак. При этом российские компании уже начали вкладывать средства в системы безопасности.

"Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий, это уже приносит необходимый результат и эффект", – сказал Путин.

Одновременно с этим для защиты российской гражданской инфраструктуры, по его словам, необходимо укреплять систему противовоздушной обороны. Как отметил президент, это остается основным ответом на угрозу ударов, пока продолжается специальная военная операция (СВО).

Путин указал, что изначально российская сторона исходила из того, что гражданские объекты не могут становиться целями атак даже в условиях вооруженного конфликта. Однако эти ожидания не оправдались, и ответ России на украинские атаки оказался значимым для тех, кто "открыл этот ящик Пандоры".

Ранее президент подписал указ, позволяющий государству временно брать управление объектами критической инфраструктуры, если их владельцы не справляются с требованиями безопасности или затягивают ремонт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что этот шаг является вынужденной реакцией на новые вызовы, в частности на необходимость в эффективной защите промышленных площадок от атак дронов.