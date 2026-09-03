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03 сентября, 11:48

Политика

Путин назвал Стивена Сигала лучшим посланцем мира

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Американский актер и режиссер Стивен Сигал – друг России и "лучший посланец мира", заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что у России много друзей в США, и привел в пример Сигала, который в тот момент находился в зале. Артиста встретили аплодисментами.

Кроме того, Путин рассказал о контактах с администрацией США. По его словам, они продолжаются. Контакты по линии тех представителей администрации, которых президент США Дональд Трамп назначает для продолжения диалога с Россией, работают и, как надеется российский лидер, в конце концов приведут к положительному результату.

Российская сторона выступает за восстановление отношений с США в полном формате, однако успех этого процесса зависит не только от России, но и от Америки. Вместе с тем президент подчеркнул, что видит у американского президента позитивный настрой на конструктивную деятельность.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Путиным, когда стороны в украинском конфликте будут готовы к его завершению. При этом президент США уточнил, что поддерживает регулярный диалог, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил об уверенности, что они смогут прийти к соглашению.

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